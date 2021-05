Berlusconi ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie (Di martedì 11 maggio 2021) Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Il Presidente di Forza Italia, Silvio, è tornato al Sanperleche sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno. La ...

Advertising

Corriere : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele - SkyTG24 : Milano, #Berlusconi ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie - Gazzetta_it : Silvio #Berlusconi torna in ospedale, altro #ricovero al San Raffaele - PatriziaOrlan11 : RT @TgLa7: #Berlusconi #ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie - iopunto67 : RT @serebellardinel: #Berlusconi è arrivato questa mattina molto presto nella sua suite al sesto piano dell'ospedale #SanRaffaele di #Milan… -