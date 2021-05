Berlusconi, nuovo ricovero in ospedale: “Accertamenti post Covid” (Di martedì 11 maggio 2021) Un nuovo ricovero in ospedale per Silvio Berlusconi. La precedente degenza era durata per quasi un mese dal 6 aprile al 1 maggio. Il fondatore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al San Raffaele di Milano nella notte per Accertamenti post Covid. Adesso si attendono gli sviluppi di una situazione che il celebre paziente ha già dovuto affrontare in altre occasioni. Ovvero quella di dover fronteggiare stati di salute complicati dalla pandemia. Gli strascichi del Coronavirus Lo scorso anno Berlusconi aveva dovuto affrontare il Coronavirus. Ne era uscito bene ma molto provato. E con l’inizio di quest’anno gli strascichi si erano fatti sentire. Il 27 gennaio scorso, ad esempio, il legale dell’ex premier aveva depositato ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Uninper Silvio. La precedente degenza era durata per quasi un mese dal 6 aprile al 1 maggio. Il fondatore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al San Raffaele di Milano nella notte per. Adesso si attendono gli sviluppi di una situazione che il celebre paziente ha già dovuto affrontare in altre occasioni. Ovvero quella di dover fronteggiare stati di salute complicati dalla pandemia. Gli strascichi del Coronavirus Lo scorso annoaveva dovuto affrontare il Coronavirus. Ne era uscito bene ma molto provato. E con l’inizio di quest’anno gli strascichi si erano fatti sentire. Il 27 gennaio scorso, ad esempio, il legale dell’ex premier aveva depositato ...

