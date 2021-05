Berlusconi di nuovo ricoverato: affannno e dolori. Il Cav avrebbe ancora i sintomi del Long Covid (Di martedì 11 maggio 2021) Berlusconi ricoverato ancora, a distanza di dieci giorni. A quanto si apprende, l’ex premier è arrivato questa mattina molto presto all’ospedale San Raffaele di Milano, e si trova ora nella suite al sesto piano del reparto Diamante. Berlusconi, secondo quando riferiscono fonti vicine al suo entourage, non stava bene ed era assistito in una camera attrezzata della dimora di Arcore. In ospedale è entrato intorno alle 5 del mattino. E’ stato visto uscire dalla macchina affaticato, sorretto dalle guardie del corpo e dal medico curante, il professor Alberto Zangrillo. Berlusconi ricoverato d’urgenza, tra Covid e processi E ancora una volta tornano a circolare voci discordanti sul suo stato di salute e persino sull’orario del ricovero. C’è chi dice che sia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021), a distanza di dieci giorni. A quanto si apprende, l’ex premier è arrivato questa mattina molto presto all’ospedale San Raffaele di Milano, e si trova ora nella suite al sesto piano del reparto Diamante., secondo quando riferiscono fonti vicine al suo entourage, non stava bene ed era assistito in una camera attrezzata della dimora di Arcore. In ospedale è entrato intorno alle 5 del mattino. E’ stato visto uscire dalla macchina affaticato, sorretto dalle guardie del corpo e dal medico curante, il professor Alberto Zangrillo.d’urgenza, trae processi Euna volta tornano a circolare voci discordanti sul suo stato di salute e persino sull’orario del ricovero. C’è chi dice che sia ...

Advertising

Corriere : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele - Corriere : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele - lucialeone70 : RT @gladiatoremassi: #berlusconi di nuovo ricoverato. In Italia la legge non è uguale per tutti. Se ci sarà sentenza su #Rubyter passerà i… - infoitinterno : Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele - Milenaceti : Berlusconi di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele -