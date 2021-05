Bergomi sulla volata Champions: “Il Milan ha sparigliato le carte, ora è dura per Juventus e Lazio” (Di martedì 11 maggio 2021) L’ex difensore dell’Inter, Giuseppe Bergomi, a pochi minuti dall’inizio dell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A tra Napoli e Udinese, ha parlato della corsa Champions: “La vittoria del Milan a Torino ha sparigliato le carte. Per la Juventus è dura visto il calendario, lo stato di forma e come gioca la squadra di Pirlo. La Lazio perdendo a Firenze si è distanziata forse un po’ troppo. Tutto è possibile ma la vedo dura sia per la Juve che per la Lazio. Il Napoli sta bene, viene da ottime partite in cui ha creato molto. La squadra è in salute, poi ha ritrovato Osimhen che è un giocatore verticale, bravo ad attaccare la profondità”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) L’ex difensore dell’Inter, Giuseppe, a pochi minuti dall’inizio dell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A tra Napoli e Udinese, ha parlato della corsa: “La vittoria dela Torino hale. Per lavisto il calendario, lo stato di forma e come gioca la squadra di Pirlo. Laperdendo a Firenze si è distanziata forse un po’ troppo. Tutto è possibile ma la vedosia per la Juve che per la. Il Napoli sta bene, viene da ottime partite in cui ha creato molto. La squadra è in salute, poi ha ritrovato Osimhen che è un giocatore verticale, bravo ad attaccare la profondità”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Bergomi sulla volata #ChampionsLeague: 'Il #Milan ha sparigliato le carte, ora è dura per #Juventus e… - PieEnne : Cassano sulla leggenda interista Beppe Bergomi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bergomi sulla Juve: 'I miracoli come quello di Udine accadono una volta sola' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bergomi sulla Juve: 'I miracoli come quello di Udine accadono una volta sola' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bergomi sulla Juve: 'I miracoli come quello di Udine accadono una volta sola' -