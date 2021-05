Bergomi mette in guardia il Napoli: “La Fiorentina non regalerà la partita, brucia ancora la sconfitta dell’andata” (Di martedì 11 maggio 2021) Il Napoli ha battuto brillantemente l’Udinese per 4-1 nel corso dell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Nel corso del port partita Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le parole di Bergomi. “La Fiorentina anche se arriverà salva non regalerà la partita. bruciano i 6 gol dell’andata, l’allenatore vuole lasciare un bel ricordo, Vlahovic è in gran forma. Ed in più per ogni società ci sono dei campi su cui fai sempre fatica, Firenze per Napoli è uno di quelli”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Ilha battuto brillantemente l’Udinese per 4-1 nel corso dell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Nel corso del portBeppe, opinionista di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida delcontro la. Di seguito le parole di. “Laanche se arriverà salva nonlano i 6 gol, l’allenatore vuole lasciare un bel ricordo, Vlahovic è in gran forma. Ed in più per ogni società ci sono dei campi su cui fai sempre fatica, Firenze perè uno di quelli”.

Advertising

zazoomblog : Bergomi mette in guardia il Napoli: “La Fiorentina non regalerà la partita brucia ancora la sconfitta dell’andata”… - gilnar76 : Bergomi mette in guardia il ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -