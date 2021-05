Bergamin, per la Corte di Milano pena prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in Francia (Di martedì 11 maggio 2021) È stata dichiarata 'estinta' per prescrizione la pena di 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare , 73enne ex militante dei Proletari armati per il comunismo che si è costituito in dopo il blitz ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) È stata dichiarata 'estinta' per prescrizione ladi 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare , 73enne ex militante dei Proletari armati per il comunismo che si èin dopo il blitz ...

Advertising

fattoquotidiano : Terrorismo, estinta la pena per prescrizione per Luigi Bergamin. Dopo 30 anni cade l’interesse dello Stato a esegui… - las3rman : RT @CorradinoMineo: 2 pesi e 2 misure. Gli stessi che vogliono che i termini per la prescrizione partano dal giorno in cui fu commesso il r… - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Terrorismo, estinta la pena per prescrizione per Luigi Bergamin. Dopo 30 anni cade l’interesse dello Stato a eseguire… - liberenotizie : Terrorismo, Corte d'Appello Milano: prescritta pena per Bergamin. Adnkronos - ultimora - rtl1025 : ?? 'Si tratta di una clamorosa sconfessione dello stratagemma che era stato preparato dalla procura per tentare di o… -