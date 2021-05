Advertising

ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzi ai massimi da oltre un anno: la verde costa 1,588 euro #benzina - fulviocortesi : Benzina: Codacons, da aumenti effetti a cascata su prezzi e inflazione - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzi ai massimi da oltre un anno: la verde costa 1,588 euro #benzina - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzi ai massimi da oltre un anno: la verde costa 1,588 euro #benzina - MediasetTgcom24 : Benzina, prezzi ai massimi da oltre un anno: la verde costa 1,588 euro #benzina -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina prezzi

Milano Finanza

Salgono ancora idei carburanti, spinti dai recenti rialzi delle quotazioni del greggio. Secondo i dati aggiornati del ministero dello Sviluppo economico, lacosta in media 1,588 euro al litro e il ...In entrambi i casi si tratta del massimo da oltre un anno, per lada gennaio 2020 e per il gasolio da febbraio dello scorso anno. "record! Ora che stanno per arrivare le riaperture e ...Ancora una giornata storta per l’high tech a Wall Street, proprio nel giorno dell’ennesimo record storico del Dow Jones.Salgono ancora i prezzi dei carburanti, spinti dai recenti rialzi delle quotazioni del greggio. Secondo i dati aggiornati del ministero dello Sviluppo economico, la benzina costa in media 1,588 euro a ...