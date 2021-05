Benzina: da inizio anno +7 euro per ogni pieno. Rialzi anche per il diesel (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a salire il prezzo dei carburanti con la Benzina verde ed il diesel che rivedono i massimi registrati da oltre un anno. La pressione Rialzista sulle quotazioni del petrolio - complice il cyber... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a salire il prezzo dei carburanti con laverde ed ilche rivedono i massimi registrati da oltre un. La pressionesta sulle quotazioni del petrolio - complice il cyber...

Advertising

mariozappia62 : RT @GazzettaDelSud: ? STANGATA | Continua a salire il prezzo dei carburanti con la benzina verde ed il diesel che rivedono i massimi regi… - GazzettaDelSud : ? STANGATA | Continua a salire il prezzo dei carburanti con la benzina verde ed il diesel che rivedono i massimi… - RaiNews : La corsa di benzina e gasolio alla pompa si traduce in una maggiore spesa su base annua, solo per i rifornimenti… - Lukyluke311 : RT @ANSA_Motori: Benzina verde sale a 1,588 euro, ai massimi da oltre un anno Rialzi anche per il diesel. Consumatori: 'Da inizio anno +7 e… - marcocarestia : RT @ANSA_Motori: Benzina verde sale a 1,588 euro, ai massimi da oltre un anno Rialzi anche per il diesel. Consumatori: 'Da inizio anno +7 e… -