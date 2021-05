Benevento | Sguera | “Illegittima ordinanza Mastella che vieta assembramenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’con la quale il Sindaco ha disposto il divieto di stazionamento sul territorio cittadino sino al 31.7.21 è, perché sproporzionata ed inadeguata alla situazione, non essenziale e contrae diritti fondamentali senza un ragionevole motivo. Peraltro, è di contrario avviso rispetto a quanto previsto dalla legge che attribuisce tale potere al Presidente del Consiglio dei Ministri e, solo in via eccezionale (d.l. N. 52/2021), ai Presidenti delle Regioni che possono adottare misure più restrittive, ma unicamente in presenza di condizioni nuove e particolari di emergenza”. Così in una nota il consigliere comunale Vincenzo. “In questo momento, tali presupposti non riguardano né la Campania né in particolare la città di. Stante, ...