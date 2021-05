Benevento, nel centrosinistra scoppia il ‘caso’ Italia Viva (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA 24 ore dalla sottoscrizione del Patto di Coalizione del centrosinistra, scoppia il caso Italia Viva. Angelica Saggese e Ciro Buonajuto, coordinatori regionali del partito di Renzi, ‘disconoscono’ la firma posta sul documenti dai vertici sanniti. Si legge dalla loro nota: “In relazione alle prossime amministrative di #Benevento – scrivono la Saggese e Buonajuto – appare prematura e fuori luogo qualsiasi posizione riconducibile ad Italia Viva. Ad oggi non c’è stato ancora nessun confronto rispetto alla tornata amministrativa che riguarderà il capoluogo sannita. La proposta programmatica e politica sarà frutto della discussione che porteremo avanti nei prossimi giorni insieme ad organismi deputati e iscritti al nostro partito”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA 24 ore dalla sottoscrizione del Patto di Coalizione delil caso. Angelica Saggese e Ciro Buonajuto, coordinatori regionali del partito di Renzi, ‘disconoscono’ la firma posta sul documenti dai vertici sanniti. Si legge dalla loro nota: “In relazione alle prossime amministrative di #– scrivono la Saggese e Buonajuto – appare prematura e fuori luogo qualsiasi posizione riconducibile ad. Ad oggi non c’è stato ancora nessun confronto rispetto alla tornata amministrativa che riguarderà il capoluogo sannita. La proposta programmatica e politica sarà frutto della discussione che porteremo avanti nei prossimi giorni insieme ad organismi deputati e iscritti al nostro partito”. L'articolo ...

