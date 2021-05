Benelli presenta la promozione finanziaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il grande successo riscosso dall’iniziativa che si è appena conclusa,rilancia ela nuova“Easy Summer 2021”, sviluppata in collaborazione con Compass, società leader nel credito al consumo, del Gruppo Mediobanca. La, in vigore fino al 31 agosto, offre la possibilità di acquistare un nuovo veicolo scegliendo la formula rateale più adatta alle proprie esigenze, decidendo la durata del finanziamento in 24 o 72 mesi. Al momento della sottoscrizione, sarà infatti possibile avviare il rimborso del finanziamento in 24 mini-rate e, terminata questa prima fase, decidere di saldare o rifinanziare la maxi-rata in ulteriori 48 mini-rate. Il prezzo del veicolo sarà bloccato fino alla consegna, escluse le spese d’immatricolazione e di messa in strada. ...