Belen Rodriguez mostra il piedino di luna che spunta dal vestito (Di martedì 11 maggio 2021) luna si fa sentire e vedere… il suo piede!! Sono dolcissime le parole che mamma Belen Rodriguez scrive su Instagram, a corredo di un video dove la piccola che porta in grembo si agita, facendo spuntare un piedino dal pancione. In attesa di una bimba dal compagno Antonino Spinalbese, l’argentina si sta godendo questa gravidanza circondata dagli affetti più cari. Insieme al figlio Santiago e alla famiglia d’origine, Belen si è concessa qualche giorno di relax in una splendida villa in Toscana. Il piedino di luna Passeggiate nella natura, pranzi all’aperto, Santiago che gioca con gli insetti: le giornate scorrono serene e, complice il bel tempo, Belen Rodriguez svela le forme che crescono negli abitini aderenti. Nella ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 11 maggio 2021)si fa sentire e vedere… il suo piede!! Sono dolcissime le parole che mammascrive su Instagram, a corredo di un video dove la piccola che porta in grembo si agita, facendore undal pancione. In attesa di una bimba dal compagno Antonino Spinalbese, l’argentina si sta godendo questa gravidanza circondata dagli affetti più cari. Insieme al figlio Santiago e alla famiglia d’origine,si è concessa qualche giorno di relax in una splendida villa in Toscana. IldiPasseggiate nella natura, pranzi all’aperto, Santiago che gioca con gli insetti: le giornate scorrono serene e, complice il bel tempo,svela le forme che crescono negli abitini aderenti. Nella ...

zazoomblog : Belen Rodriguez come non l’avete mai vista con il suo fidanzato: volano parole indicibili - #Belen #Rodriguez #l’a… - StraNotizie : Belen Rodriguez come Kim Kardashian pronta al debutto in un reality sulla sua famiglia - egocentri_ca : il giorno prima faccio una fancam su pdb e il giorno dopo va a Verissimo il giorno prima faccio una fancam su belen… - BITCHYFit : Belen Rodriguez come Kim Kardashian pronta al debutto in un reality sulla sua famiglia - blogtivvu : La famiglia di Belen Rodriguez come le Kardashian? Pronto il docu-reality: l’indiscrezione bomba -