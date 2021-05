Belén Rodriguez, le nuove foto social col pancione (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano solo tre mesi alla nascita della piccola Luna Marie, frutto dell’amore tra Belén Rodriguez e l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese. In attesa di conoscerla – «Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine», aveva detto la showgirl qualche settimana fa – Belén continua a mostrare sui social, con foto e video, il pancione che cresce. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano solo tre mesi alla nascita della piccola Luna Marie, frutto dell’amore tra Belén Rodriguez e l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese. In attesa di conoscerla – «Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine», aveva detto la showgirl qualche settimana fa – Belén continua a mostrare sui social, con foto e video, il pancione che cresce.

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Belen Rodriguez mostra il piedino di luna che spunta dal vestito Nella recente vacanza alle Maldive la Rodriguez aveva inondato i suoi social di splendide foto a tema materno. Adesso, in campagna, non è da meno. Se davanti allo specchio, con una sottoveste, ...

Antonino Spinalbese prende in giro Belen Rodriguez: la reazione di lei Antonino Spinalbese ha mostrato un lato diverso di sé, prendendo in giro la sua compagna Belen Rodriguez, stanca a causa della ...

