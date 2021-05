Belen Rodriguez, la mamma Veronica attacca dopo un insulto su Instagram: “Chiudi la bocca” (Di martedì 11 maggio 2021) Insulti a Belen Rodriguez su Instagram: per la showgirl argentina non sono purtroppo una novità, ma in questo caso è intervenuta direttamente la mamma a difenderla. Il clan Rodriguez è molto stretto e la dimostrazione è anche la dura risposta che Veronica Cozzani ha dato all’utente che ha messo in dubbio le qualità di madre della figlia Belen. Belen insultata su Instagram, interviene mamma Veronica Non è raro trovare insulti sotto i post di Belen Rodriguez: la personalità della showgirl è tanto attraente quanto respingente per quella folta schiera di hater che commenta acidamente e maleducatamente. È il caso dell’ultimo post di Belen, in cui ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Insulti asu: per la showgirl argentina non sono purtroppo una novità, ma in questo caso è intervenuta direttamente laa difenderla. Il clanè molto stretto e la dimostrazione è anche la dura risposta cheCozzani ha dato all’utente che ha messo in dubbio le qualità di madre della figliainsultata su, intervieneNon è raro trovare insulti sotto i post di: la personalità della showgirl è tanto attraente quanto respingente per quella folta schiera di hater che commenta acidamente e maleducatamente. È il caso dell’ultimo post di, in cui ha ...

