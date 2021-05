BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 12 maggio 2021

(Di martedì 11 maggio 2021)di12: Leggi anche:dal 16 al 22Thomas (Matthew Atkinson) continua ad alimentare le paure di Douglas (Henry Joseph Samiri) sulla prospettiva che, molto presto, Zoe (Kiara Barnes) sarà una nuova mamma per lui. Zoe difende il suo fidanzamento dallo scetticismo di Brooke (Katherine Kelly Lang). Brooke esprime a Ridge (Thorsten Kaye) i suoi dubbi sul fidanzamento tra Thomas e Zoe: lo stilista, pur riconoscendo che sia stata una proposta prematura, vuole credere che suo figlio si stia costruendo un nuovo futuro.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

puntata oggi, 11 maggio Nella puntata di oggi, martedì 11 maggio, di Beautiful Zoe è fra quelli più stupiti della proposta di matrimonio che ha ricevuto ma difende a spada ... puntata oggi, 11 maggio: Hope gelosa di Thomas? Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 11 maggio 2021: Liam torna ad accusare Thomas; Camino scoperta con Maite chiede perdono ...