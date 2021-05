Beato Livatino: oggi la sua camicia insanguinata è un segno (Di martedì 11 maggio 2021) La camicia che indossava il giorno dell’uccisione, racchiude in sé tutto il significato del suo sacrificio di martire. La camicia insanguinata del Beato Rosario Livatino è stata portata nella Cattedrale di Agrigento per la sua Beatificazione. Il sangue di un uomo che ha offerto la propria vita per la giustizia e per la legalità, ora L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 11 maggio 2021) Lache indossava il giorno dell’uccisione, racchiude in sé tutto il significato del suo sacrificio di martire. LadelRosarioè stata portata nella Cattedrale di Agrigento per la sua Beatificazione. Il sangue di un uomo che ha offerto la propria vita per la giustizia e per la legalità, ora L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : In commossa memoria del giudice Rosario #Livatino, assassinato a soli 37 anni dalla mafia il 21 settembre 1990: Ero… - antoniospadaro : Rosario #Livatino è beato! Egli 'costituisce un luminoso esempio di compenetrazione tra il proprio credo religioso… - lucianonobili : “Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili.” Rosario #Livatino procla… - KattInForma : Beato Livatino: oggi la sua camicia insanguinata è un segno - KatiaStancato : In onore di Rosario #Livatino, primo magistrato beato nella storia della #Chiesa, nasce in #Vaticano il gruppo di l… -