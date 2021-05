BATTITI LIVE | IL NUOVO PROMO DIVENTA VIRALE L’EVENTO MUSICALE FINO AL 2023 SU ITALIA 1

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 11 maggio 2021) Mediaset e Radio Norba hanno siglato il rinnovo della partnershipall’estateper, confermando la programmazione in prima serata su1 dello show. Anche l’edizione 2021 prevede cinque puntate ed una puntata “compilation”. Intanto è andato in onda su1 ildicon Elisabetta Gregoraci protagonista assoluta. Il video è giàto. Il format di2021, per la pandemia, resterà quello già rodato con successo nella scorsa edizione e pertanto non più itinerante con ampio accesso per il pubblico, bensì con un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse a Otranto, e ...