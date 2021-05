Bastoni rinnovo: è possibile solo alla cifra concordata (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro Bastoni vuole essere ancora nerazzurro, ma solo se ci sarà il rinnovo del contratto alle cifre stabilite già da tempo. Tullio Tinti, agente del giocatore ha messo in chiaro che non accetterà cambiamenti di programma e che il suo assistito valuterà il da farsi se dovesse cambiare qualcosa in corso. La situazione finanziaria dell’Inter non è certo rosea visto i debiti accumulati, ma bisognerà trovare una soluzione. Inter-Roma: formazioni e dove vederla Bastoni rinnovo: cosa ha detto Tullio Tinti? In un’intervista concessa al Corriere dello Sport Tullio Tinti, agente di Bastoni ha parlato del rinnovo del giocatore. Tinti dice: “Da 4 mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. Bastoni, lo ricordo, sta giocando con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandrovuole essere ancora nerazzurro, mase ci sarà ildel contratto alle cifre stabilite già da tempo. Tullio Tinti, agente del giocatore ha messo in chiaro che non accetterà cambiamenti di programma e che il suo assistito valuterà il da farsi se dovesse cambiare qualcosa in corso. La situazione finanziaria dell’Inter non è certo rosea visto i debiti accumulati, ma bisognerà trovare una soluzione. Inter-Roma: formazioni e dove vederla: cosa ha detto Tullio Tinti? In un’intervista concessa al Corriere dello Sport Tullio Tinti, agente diha parlato deldel giocatore. Tinti dice: “Da 4 mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello., lo ricordo, sta giocando con il ...

