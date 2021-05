"Basta morti sul luogo di lavoro" Oggi è sciopero di quattro ore (Di martedì 11 maggio 2021) di Rosella Formenti sciopero di quattro ore Oggi proclamato da Cgil, Cisl e Uil in provincia di Varese per richiamare l'attenzione delle istituzioni e della politica sulla sicurezza nei posti di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) di Rosella Formentidioreproclamato da Cgil, Cisl e Uil in provincia di Varese per richiamare l'attenzione delle istituzioni e della politica sulla sicurezza nei posti di ...

Advertising

Azione_it : Continua la nostra battaglia in difesa dei principi liberali, per un giusto processo. @Enrico__Costa presenta gli… - Azione_it : Stop ai processi mediatici, sentenze in tempi certi, basta tempi morti nelle indagini e diritto all’oblio per gli a… - giildagio : RT @PBerizzi: Basta nascondere le morti sul lavoro dietro il telo bianco del lessico ipocrita. Abolire l'espressione #mortibianche . L'appe… - g_brunella : RT @pin_klo: @RaiNews l'attacco è partito da Israele la mattina entrando nella Moschea. I morti sono TUTTI Palestinesi, non lo dite mai. La… - mdipatrizi5 : @Daniele_Manca @Corriere @dafrattini È stata Israele ,sono stati i Palestinesi ? ,basta approfittare dei propri mor… -