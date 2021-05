Barbara Berlusconi incinta del quinto figlio spera sia femmina (Di martedì 11 maggio 2021) Barbara Berlusconi è incinta, conferma la dolce attesa, l’arrivo del quinto figlio ma questa volta spera sia femmina. L’imprenditrice 36enne figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario sperava già da tempo di avere una figlia femmina, un desiderio comprensibile perché è già mamma di 4 figli maschi. Quarto mese di gravidanza per Barbara Berlusconi che ha festeggiato il giorno dedicato alle mamme nel modo più dolce, con un annuncio che allarga ancora di più la sua famiglia. Ovvio che l’importante è che il bebè stia bene ma quel “speriamo che questa volta sia femmina!!” dice tutto. Ha però anche aggiunto che in caso contrario le toccherà chiamarlo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021), conferma la dolce attesa, l’arrivo delma questa voltasia. L’imprenditrice 36enne figlia di Silvioe Veronica Lariova già da tempo di avere una figlia, un desiderio comprensibile perché è già mamma di 4 figli maschi. Quarto mese di gravidanza perche ha festeggiato il giorno dedicato alle mamme nel modo più dolce, con un annuncio che allarga ancora di più la sua famiglia. Ovvio che l’importante è che il bebè stia bene ma quel “speriamo che questa volta sia!!” dice tutto. Ha però anche aggiunto che in caso contrario le toccherà chiamarlo ...

Michele1988 : RT @opificioprugna: Barbara Berlusconi aspetta il quinto figlio. Mi aspettavo che almeno lei avesse la televisione! (Giusy Deblasi @GiusyD… - opificioprugna : Barbara Berlusconi aspetta il quinto figlio. Mi aspettavo che almeno lei avesse la televisione! (Giusy Deblasi… - ammaiFiamma : @mmorphine_ @Millazena @LaGrevia Perché credi che Barbara Berlusconi sia al quinto? ?? - ammaiFiamma : @Millazena @mmorphine_ @LaGrevia Non so x come la vedo io i figli li possono fà solo Barbara Berlusconi e la Borromeo Elkann. ?? - IppolitoMimi : @ippolito_italia Barbara Berlusconi in attesa del quinto figlio. Più ne arrivano di nipoti, meno il nonno avrà biso… -