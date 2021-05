Barbara Berlusconi è incinta del quinto figlio: il dettaglio sul sesso del nascituro in un post su Instagram (Di martedì 11 maggio 2021) Barbara Berlusconi è in dolce attesa, fra qualche mese diventerà mamma per la quinta volta. In queste ore la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha annunciato via Instagram la notizia della sua gravidanza e ha espresso un piccolo desiderio sul sesso del nascituro, che al momento non sembra essere noto. Barbara Berlusconi è incinta: l’annuncio Barbara Berlusconi ha annunciato via Instagram di essere incinta per la quinta volta. La figlia del leader di Forza Italia è già mamma di 4 maschi. I primi 2, Alessandro (2007) ed Edoardo (2009) sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre con il suo attuale compagno Lorenzo Guerrieri ha avuto Leone ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021)è in dolce attesa, fra qualche mese diventerà mamma per la quinta volta. In queste ore la figlia di Silvioe Veronica Lario ha annunciato viala notizia della sua gravidanza e ha espresso un piccolo desiderio suldel, che al momento non sembra essere noto.: l’annuncioha annunciato viadi essereper la quinta volta. La figlia del leader di Forza Italia è già mamma di 4 maschi. I primi 2, Alessandro (2007) ed Edoardo (2009) sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre con il suo attuale compagno Lorenzo Guerrieri ha avuto Leone ...

