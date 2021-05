Bandiere blu 2021: da nord a sud, quali sono le 416 spiagge italiane premiate (Di martedì 11 maggio 2021) sono 201 i comuni italiani premiati con la bandiera blu 2021, il riconoscimento per la sostenibilità ambientale assegnato ogni anno che per la loro sostenibilità ambientale dalla FEE, la Foundation fon Environmental Education. Nei comuni premiati sono 416 le spiagge turistiche, il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I criteri per diventare bandiera blu sono molti. Fra questi, il mare deve essere valutato come “eccellente” negli ultimi quattro anni. Ma importantissima anche la pulizia dei luoghi: si valutano efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, oltre che la raccolta differenziata. Anche i servizi devono essere curati con la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021)201 i comuni italiani premiati con la bandiera blu, il riconoscimento per la sostenibilità ambientale assegnato ogni anno che per la loro sostenibilità ambientale dalla FEE, la Foundation fon Environmental Education. Nei comuni premiati416 leturistiche, il 10% dellea livello mondiale. I criteri per diventare bandiera blumolti. Fra questi, il mare deve essere valutato come “eccellente” negli ultimi quattro anni. Ma importantissima anche la pulizia dei luoghi: si valutano efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, oltre che la raccolta differenziata. Anche i servizi devono essere curati con la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree ...

