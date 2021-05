Bandiera Blu 2021: premiate 416 spiagge italiane (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'inizio della stagione balneare, torna la Bandiera Blu. Acque di qualità eccellente, efficienza nella depurazione delle acque reflue, nella gestione dei rifiuti e nel traffico, e ancora sicurezza e servizi funzionali in spiaggia: quest’anno, per la 35° edizione del programma, la ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) ha riscontrato queste caratteristiche in 201 località rivierasche italiane (sei più che nel 2020) e in 81 porti turistici (6 più dell’anno scorso) che hanno meritato la Bandiera Blu 2021. A ricevere il riconoscimento sono anche 416 spiagge (407 nel 2020), vale a dire circa il 10% dei lidi premiati in tutto il mondo, mentre le Bandiere Blu sui laghi sono scese a 16, due in meno dell’anno scorso. Per assegnarle, la Fee ha valutato, oltre che la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'inizio della stagione balneare, torna laBlu. Acque di qualità eccellente, efficienza nella depurazione delle acque reflue, nella gestione dei rifiuti e nel traffico, e ancora sicurezza e servizi funzionali in spiaggia: quest’anno, per la 35° edizione del programma, la ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) ha riscontrato queste caratteristiche in 201 località rivierasche(sei più che nel 2020) e in 81 porti turistici (6 più dell’anno scorso) che hanno meritato laBlu. A ricevere il riconoscimento sono anche 416(407 nel 2020), vale a dire circa il 10% dei lidi premiati in tutto il mondo, mentre le Bandiere Blu sui laghi sono scese a 16, due in meno dell’anno scorso. Per assegnarle, la Fee ha valutato, oltre che la ...

