Azimut | investimento di 38 milioni di euro nella nuova sede dell’Università di Torino

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC), strutturato daLibera Impresa SGR, ha firmato un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di una porzione della ex-del quotidiano torinese La Stampa destinata ad accogliere lafacoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della Natura e Scienze Motoriedegli Studi di. Con questa operazione il fondo dicontinua la sua attività difocalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita positiva sull’economia rispettando standard di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Ad oggi il Fondo IPC, che ha avviato la sua operatività a gennaio 2021 con il primo closing, ha raccolto ad oggi sottoscrizioni per 260 ...