Awed ha bestemmiato? L’accusa di Fariba durante le nomination (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Fariba accusa Awed: “Ha bestemmiato” Come ogni puntata che si rispetti, anche ieri sera a L’Isola dei Famosi non sono mancate le tanto temute nomination. durante questo momento, quando è stata chiamata Fariba Tehrani a fare il nome di un naufrago (Awed per la precisione), è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 maggio 2021)accusa: “Ha” Come ogni puntata che si rispetti, anche ieri sera a L’Isola dei Famosi non sono mancate le tanto temutequesto momento, quando è stata chiamataTehrani a fare il nome di un naufrago (per la precisione), è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Awed ha bestemmiato? L’accusa di Fariba (VIDEO) #isola - music_plumee : RT @Stefano37379890: Posso dire che anche se Awed avesse davvero bestemmiato senza le telecamere, il 'fare la spia' in confessionale da par… - katiadiluna16 : @Elena_Siena_ @cloramfenicolo1 - Elena_Siena_ : @cloramfenicolo1 Nessuno ha preso nota che Awed avrebbe bestemmiato con Dio? Chiedo per quelli che non hanno sentito bene #isola # - katiadiluna16 : #awed ha davvero bestemmiato ? Ecco le dichiarazioni passate in sordina in TV ma di cui #twitter discute #faribona… -

Ultime Notizie dalla rete : Awed bestemmiato Awed ha bestemmiato? L'accusa di Fariba (VIDEO) Novella 2000 Awed ha bestemmiato? L’accusa di Fariba durante le nomination (VIDEO) Isola dei Famosi: Fariba durante le nomination lancia un'accusa contro Awed. La naufraga rivela che il concorrente avrebbe bestemmiato.

Isola dei Famosi: Fariba durante le nomination lancia un'accusa contro Awed. La naufraga rivela che il concorrente avrebbe bestemmiato.