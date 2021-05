Autismo, Zannini: “Nessuna riduzione delle prestazioni per le famiglie” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso presso gli uffici della Regione Campania, l’incontro tra i delegati delle famiglie con figli autistici e il direttore generale della U.O.D. Salute Antonio Postiglione. “In giornata sarà diramata una nota con cui la Regione Campania garantirà la continuità di tutte le prestazioni di assistenza e sanitarie per l’Autismo”. Lo annuncia Giovanni Zannini, consigliere regionale e presidente della VII Commissione Ambiente e Protezione Civile, che, a margine della riunione, ha incontrato, al centro direzionale di Napoli, una delegazione di genitori con figli autistici per ascoltare le loro ragioni e sostenerle in sede regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso presso gli uffici della Regione Campania, l’incontro tra i delegaticon figli autistici e il direttore generale della U.O.D. Salute Antonio Postiglione. “In giornata sarà diramata una nota con cui la Regione Campania garantirà la continuità di tutte ledi assistenza e sanitarie per l’”. Lo annuncia Giovanni, consigliere regionale e presidente della VII Commissione Ambiente e Protezione Civile, che, a margine della riunione, ha incontrato, al centro direzionale di Napoli, una delegazione di genitori con figli autistici per ascoltare le loro ragioni e sostenerle in sede regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

