Attentato a Giovanni Paolo II: 40 anni dopo, tanti misteri ancora irrisolti (video) (Di martedì 11 maggio 2021) 13 maggio 1981: sono da poco passate le 17.17; il turco Mehmet Ali Agca ha Attentato alla vita di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Un gesto sul quale restano ancora tanti misteri. Dietro l’Attentato a Giovanni Paolo II si nascondono complicità mai svelate. Il 13 maggio di quarant’anni fa, alle 17.19, papa Giovanni Paolo II venne colpito da due colpi di pistola sparati da Ali Agca mentre, a bordo della sua auto scoperta, la Fiat Campagnola oggi esposta ai Musei Vaticani, Wojtyla stava salutando i fedeli accorsi per l’udienza generale. LEGGI ANCHE Domani è il centenario di Karol Wojtyla, il papa mistico che cambiò la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) 13 maggio 1981: sono da poco passate le 17.17; il turco Mehmet Ali Agca haalla vita diII in piazza San Pietro. Un gesto sul quale restano. Dietro l’II si nascondono complicità mai svelate. Il 13 maggio di quarant’fa, alle 17.19, papaII venne colpito da due colpi di pistola sparati da Ali Agca mentre, a bordo della sua auto scoperta, la Fiat Campagnola oggi esposta ai Musei Vaticani, Wojtyla stava salutando i fedeli accorsi per l’udienza generale. LEGGI ANCHE Domani è il centenario di Karol Wojtyla, il papa mistico che cambiò la ...

Advertising

sole24ore : «Il Papa doveva morire». Quaranta anni fa l'attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro… - andreapurgatori : Segreti e misteri dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. #Atlantide #La7 #KarolWojtyla #AliAgca #Vaticano… - PaoloBersani : @Gazzetta_it Tutto questo, solo 3 giorni prima dell'attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Davvero qua… - flamulamaria : Attentato a Giovanni Paolo II: parla la suora che bloccò il terrorista - AvvenirediCal : Lamezia, triduo di preghiera in ricordo dell’attentato a San Giovanni Paolo II ?? Scopri i dettagli, segui il link:… -