Attacco hacker a gasdotto Usa | Biden | “Il virus viene dalla Russia” Il video

(Di martedì 11 maggio 2021)Usa,: “Il” Milano, 11 mag. (askanews) – Colpito da uninformatico, l’operatore di un importantestatunitense ha dichiarato di sperare che i servizi vengano ripristinati entro la fine della settimana. I funzionari dell’FBI e dell’amministrazione hanno identificato i colpevoli in una banda diin. Il presidente Usa Joeha detto che vedrà il presidente Vladimir Putin e la questione sarà trattata nell’incontro. “Mi incontrerò – dice – con il presidente Putin: finora non ci sono prove basate sui nostri servizi segreti che lasia coinvolta, sebbene ci siano ...

Advertising

riotta : La notizia del giorno, attacco hacker internazionali contro pipelines Usa che costringe Biden allo stato d'emergenz… - CyberSecHub0 : RT @trends_cyber: #Attacco oleodotto #ColonialPipeline: gli #hacker chiedono formalmente scusa #CyberSecurity #ransomware #Cybercrime http… - trends_cyber : #Attacco oleodotto #ColonialPipeline: gli #hacker chiedono formalmente scusa #CyberSecurity #ransomware #Cybercrime - CyberSecurityN8 : RT @redhotcyber: Darkside si scusa dell'attacco a Colonial: 'Vogliamo i soldi ma non creiamo problemi alla società' #redhotcyber #cybersec… - sectest9 : RT @redhotcyber: Darkside si scusa dell'attacco a Colonial: 'Vogliamo i soldi ma non creiamo problemi alla società' #redhotcyber #cybersec… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

È probabile che la settimana prossima ci sarà un'ulteriore accelerazione di questi rialzi: l'alla condotta Colonial , negli Stati Uniti, ha provocato un rialzo delle quotazioni del ..."Il nostro obiettivo è fare soldi e non creare problemi alla società". Così parla DarkSide , il gruppo diconsiderato responsabile dell'che da venerdì ha paralizzato l'oleodotto Colonial Pipeline negli Usa, con una dichiarazione, che suona come una rivendicazione, in un certo senso si ...Hanno colpito uno dei più grandi gasdotto degli Stati Uniti paralizzando la distribuzione di benzina in tutta la costa orientale. Ora i cybercriminali chiedono scusa affermando che il loro scopo era " ...Il caso dell'oleodotto USA attaccato dagli hacker, tra conseguenze pericolose e l'importanza della cybersecurity.