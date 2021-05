Atletico Madrid | contatti avviati per De Paul

(Di martedì 11 maggio 2021) L’vuole Rodrigo De. Il club spagnolo, avrebbe già avviato icon la dirigenza friulana dell’Udinese. Il giocatore potrebbe dunque tornare in Spagna dopo l’esperienza con il Valencia. Milan: prima offerta per De: Dead un passo? La stagione 2020/2021 ha definitivamente consacrato Rodrigo De. Il centrocampista argentino dell’Udinese, ha collezionato 9 gol e 9 assist nel campionato di Serie A contribuendo attivamente alla salvezza della squadra friulana. Da tempo, il numero 10 è accostato ai maggiori club italiani: Inter, Juventus, Milan e Napoli. Il suo destino però sembra essere fuori dall’Italia. L’di Diego Simeone, ...

Advertising

SkySport : ?? IL BALLETTO DI BENZEMA ?? Il francese porta a spasso l'Atletico Madrid ??? #AccaddeOggi: #10maggio 2017 ? #SkySport… - AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - vocidicitta : Nuovo articolo: La Liga: Atletico Madrid caparbio, deludono Barcellona e Real Madrid - OhWhatFun__ : RT @MatteDj23: Chelsea 1.510M Tottenham 1.280M Barcellona 1.173M Real Madrid 901M Man UTD 528M Atletico 494M Juve 458M Liverpool 272M ManCi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Come sei arrivato all'Inter? 'Mi volevanoe Borussia Dortmund, ma un giorno ho parlato con Ausilio, Zanetti e Milito e ho capito che Milano era la soluzione perfetta, la città giusta ...... valuteranno di rivalersi nei confronti di chi si è tirato indietro (Inter, Milan, Arsenal, Chelsea, City, Liverpool, Tottenham, United,), si difenderanno in ogni sede dagli attacchi ...Il Real Madrid è nel pieno della sua scalata per raggiungere il tanto agognato titolo, mai come quest'anno, della Liga. Dopo l'estenuante lotta con il Il Real Madrid è nel pieno della sua scalata per ...Secondo la testata norvegese VG, l’Atalanta sta osservando il centrocampista Fredrik Aursnes del Molde. Il venticinquenne, capitano del suo club, piace anche ...