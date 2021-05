Atletica paralimpica: 4 record italiani ai Societari (Di martedì 11 maggio 2021) In attesa di disputare i Campionati Europei, si sono svolti nello scorso fine settimana le prime fasi, quelle territoriali, dei Campionati italiani Societari Paralimpici . Grandi prestazioni e ben quattro record italiani. Un segnale eccellente in vista dell’impegno della Nazionale alla rassegna continentale di Bydgoszcz (1-5 giugno). Ad Ancona continua inarrestabile la corsa di Ndiaga Dieng (Anthropos Civitanova). Centra il terzo primato nazionale della stagione con un ottimo 48?80 nei 400 metri T20 (categoria disabilità intellettiva-relazionale). Il primatista mondiale degli 800 abbassa di quasi un secondo il precedente crono che apparteneva dal 2014 a Ruud Koutiki. E’ decisamente pronto a rispondere alla chiamata dell’Europeo dove gareggerà nei 1500.Dietro di lui, l’altro Azzurro e compagno di club Raffaele Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) In attesa di disputare i Campionati Europei, si sono svolti nello scorso fine settimana le prime fasi, quelle territoriali, dei CampionatiParalimpici . Grandi prestazioni e ben quattro. Un segnale eccellente in vista dell’impegno della Nazionale alla rassegna continentale di Bydgoszcz (1-5 giugno). Ad Ancona continua inarrestabile la corsa di Ndiaga Dieng (Anthropos Civitanova). Centra il terzo primato nazionale della stagione con un ottimo 48?80 nei 400 metri T20 (categoria disabilità intellettiva-relazionale). Il primatista mondiale degli 800 abbassa di quasi un secondo il precedente crono che apparteneva dal 2014 a Ruud Koutiki. E’ decisamente pronto a rispondere alla chiamata dell’Europeo dove gareggerà nei 1500.Dietro di lui, l’altro Azzurro e compagno di club Raffaele Di ...

Atletica paralimpica: Societari, quattro record italiani nel weekend. Dieng 48.80 nei 400 La Repubblica Anthropos sugli scudi ad Ancona: ATLETICA PARALIMPICA - I portacolori della società civitanovese protagonisti della prima prova regionale Marche dei campionati per società Fispes ...

L’Anthropos fa incetta di primati italiani ai societari Fispes Il sodalizio civitanovese protagonista ad Ancona Exploit della Asd Anthropos all'Italico Conti di Ancona tra primati nazionali e performance memorabili. Sabato 8 e domenica 9 maggio, nel capoluogo, so ...

