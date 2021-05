Atalanta, Gasperini: “Vogliamo chiudere il discorso Champions League” (Di martedì 11 maggio 2021) “Tutti avvertiamo la necessità di chiudere, arrivando nuovamente a un traguardo che per noi sarebbe fantastico“. Esordisce così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Benevento in riferimento alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. “La matematica dice che ci mancano 6 punti per la certezza, ma la nostra concentrazione è alla sfida di domani: vincerla ci metterebbe in una condizione di grande vantaggio” sottolinea il tecnico nerazzurro, che punta alla terza Champions consecutiva. “La squadra è in condizione, sente forti le motivazioni della volata finale: manca solo Toloi che, però, potrebbe riaggregarsi molto presto, forse già giovedì” ha proseguito Gasperini, che ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “Tutti avvertiamo la necessità di, arrivando nuovamente a un traguardo che per noi sarebbe fantastico“. Esordisce così Gian Piero, tecnico dell’, nella conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Benevento in riferimento alla lotta per la qualificazione alla prossima. “La matematica dice che ci mancano 6 punti per la certezza, ma la nostra concentrazione è alla sfida di domani: vincerla ci metterebbe in una condizione di grande vantaggio” sottolinea il tecnico nerazzurro, che punta alla terzaconsecutiva. “La squadra è in condizione, sente forti le motivazioni della volata finale: manca solo Toloi che, però, potrebbe riaggregarsi molto presto, forse già giovedì” ha proseguito, che ...

