Atalanta-Benevento | i convocati di Gasperini | torna Gollini dopo la squalifica

(Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico dell’Gian Pieroa diramato la lista dei giocatoriper la sfida contro il, valida per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021 e in programma domani alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’occasione l’allenatore ha convocato 23 nerazzurri. Di seguito l’elenco : Portieri: Rossi, Sportiello,Difensori: Maehle, Palomino, Caldara, Romero, Djimsiti, Sutalo, Hateboer, Gosens, Ruggeri Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina, Kovalenko Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. SportFace.

Alle 20,45 si giocano in contemporanea sette partite, il Benevento fa visita all'Atalanta: la formazione nerazzurra è una delle quattro compagini contro cui i giallorossi hanno perso tutte le gare ...