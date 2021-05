Assemblea Lega Serie A venerdì 14 maggio | l’ordine del giorno

(Di martedì 11 maggio 2021)14si riunirà l’dellaA: ecco gli argomenti aldeltra diritti tv e le comunicazioni NuovadiA convocata per il prossimo14. Al vaglio ancora il pacchetto 2 per i diritti TVA del prossimo triennio 2021-2024 con le proposte di Sky e Mediaset ancora sul banco. Come comunicato dallaA, aldelanche le comunicazioni di Dal Pino e degli amministratori deti e la proposta di Electronic Arts per gli eSports. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato al termine dell'assemblea con i 20 club di Serie A. Le sue dichiarazioni. "Il nome di Gattuso per la prossima panchina viola resta un profilo interessante? Domani giochiamo a Cagliari con Iachini e tutti i ...