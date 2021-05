Assegnazione provvisoria in altro grado: prevale sempre la richiesta per il grado di titolarità (Di martedì 11 maggio 2021) È possibile chiedere Assegnazione provvisoria in grado diverso da quello di titolarità, ma secondariamente rispetto al grado in cui si è titolari L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) È possibile chiedereindiverso da quello di, ma secondariamente rispetto alin cui si è titolari L'articolo .

Advertising

PiazzolaSBrenta : Graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. . Bando di concorso anno 2019 - TecnicaScuola : Vincolo quinquennale: ultima chiamata per l’assegnazione provvisoria -- - TecnicaScuola : Vincolo quinquennale: a rischio l’assegnazione provvisoria -- - infoitinterno : Vincolo quinquennale: a rischio l'assegnazione provvisoria - Notizie Scuola - infoitinterno : Vincolo quinquennale, niente assegnazione provvisoria per i docenti bloccati -