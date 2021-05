Asl: 4 dosi di vaccino e non 6 alla 23enne di Massa. Pfizer: non dovrebbe succedere nulla di grave (Di martedì 11 maggio 2021) Sarebbero quattro e non sei, come inizialmente ipotizzato dalla stessa Asl Toscana Nord Ovest, le dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore domenica alla tirocinante di psicologia clinica di 23 anni... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 maggio 2021) Sarebbero quattro e non sei, come inizialmente ipotizzato dstessa Asl Toscana Nord Ovest, lediiniettate per errore domenicatirocinante di psicologia clinica di 23 anni...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono quattro non sei le dosi di vaccino Pfizer-Biontech somministrate alla 23enne tirocinante di psicologia clinica… - fattoquotidiano : L’Asl di Matera organizza la Astranight: dosi di Astrazeneca dalle 22 alle 6 per i 60-79enni - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Ansa: Sono quattro non sei le dosi di vaccino Pfizer-Biontech somministrate alla 23enne tirocinante di psicologia clinica a Mas… - infoitinterno : Asl: 4 dosi di vaccino e non 6 alla 23enne di Massa. Pfizer: non dovrebbe succedere nulla di grave - hogiadato : RT @Agenzia_Ansa: Sono quattro non sei le dosi di vaccino Pfizer-Biontech somministrate alla 23enne tirocinante di psicologia clinica a Mas… -