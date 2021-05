Ascolti tv | risale l' ”Isola dei Famosi” cala “Chiamami Ancora Amore”

(Di martedì 11 maggio 2021) In calo “neglidi lunedì 10 maggio l’dei. Il reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con l’appuntamento serale di ieri registra 3.101.000 spettatori pari al 19% di share. Alle spalle su Rai Uno, in lieve flessione “”: la fiction con Greta Scarano non va oltre i 3.515.000 spettatori pari al 15.3%. Leggi anche:: le anticipazioni della puntata del 10 maggio Su Rai 2, A Napoli non Piove Mai ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre sempre buoni dati per Report, su Rai Tre con 2.862.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione dalle 21.15 ...

