Ascolti tv 10 maggio | quante sorprese | tutti i dati nel dettaglio

Leggi su vesuvius

(Di martedì 11 maggio 2021)tv 10: ieri i numeri hanno registrato un record stagionale contro ogni aspettativa. Bene anche un programma RaiTv, com’è andata l’Isola dei famosi di Ilary Blasi (via screenshot)Da quando è in corso la nuova edizione de l’Isola dei Famosi si è sempre scritto che ideglinon sono positivi e che il pubblico non sta premiando il reality condotto da Ilary Blasi. Questa volta però le cose sono diverse. La puntata di ieri ha registrato un ottimo risultato e rispetto all’appuntamento di venerdì scorso lo share è aumentato di un bel po’. Ieri l’Isola è stata seguita da 3.101.000 spettatori, pari a 19% di share, il record stagionale: venerdì scorso si era fermata a 16.8% con poco più di 2 milioni e 800mila spettatori. Il principale ‘avversario’ nella lotta agli ...