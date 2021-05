Ascolti tv 10 maggio digital e pay | Sinner accende Roma su Sky | sfida meter con Berrettini Alla sera vince il western di RaiMovie

(Di martedì 11 maggio 2021)Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,3% intera giornata e 6% primata; Altre Mediaset 7,4% e 7,9%. Niente calcio o poco rilevante per ilunedì 10. Su Sky si è accesso il mattino con la primadi Jannikagli Internazionali di. Opposto con successo a Humbert, battuto in due set, il tennista altoatesino – che ora affronterà Rafa Nadal – ha conquistato ben 152 mila spettatori e orasempre più aggressivamente Matteoanche sul terreno deglitv (impegnato stamane con successo Basilavshvily, mentre Lorenzo Sonego ha battuto Monfils). Va registrato che gli incontri del Foro Italico sono diventati contenuto tv anche free su Mediaset. Inoltre su SkyCinema ieri la ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 10 Maggio 2021 Chiamami ancora amore non va oltre il 15.3% (3.515). Isola al 19% (3.101). Ben… - notiziedalraimo : #Tv, #AscoltiTv lunedì 10 maggio 2021: #Isola dei Famosi, #Chiamamiancoraamore, #Report, #QuartaRepubblica… - IOSONOUNCANE : Agli ascolti pubblici del 13 maggio si aggiungono: Arci Bellezza a Milano, Mercato Sonato a Bologna, Edonè a Bergam… - fede_lica91 : RT @blogtivvu: Ascolti Isola dei Famosi, 10 maggio: Giulia Salemi e Fariba show fanno volare il reality al 19% - cristwitteira : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 10 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.836.000 di telespettatori e il 18.2% di share. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

COPERTINO - Gli inquirenti stringono il cerchio intorno all' assassino di Silvano Nestola ., perquisizioni, analisi dei tabulati telefonici, estrapolazione dei filmati delle telecamere,......... "Porteremo loro la voce di tanti cittadini che meritano una città che lidi più, che sia pensata per loro e che li renda ogni giorno protagonisti" 112021 - 13:50di D.N.Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e successivamente alle restrizioni causa emergenza covid ancora in corso, anche Todimmagina, il festival di fotografia contemporanea, finalmente ha l’o ..."Ma non vi si gela il sangue a pensare a una figlia cacciata di casa perché ama una ragazza? O all’idea di potere essere aggrediti per un bacio?".