Ascolti in tv: L’Isola dei Famosi batte la fiction di Rai Uno (Di martedì 11 maggio 2021) Di contro a tutte le aspettative, L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha conquistato il proprio record stagionale battendo Rai Uno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) Di contro a tutte le aspettative, L'Isola deidi Ilary Blasi ha conquistato il proprio record stagionalendo Rai Uno su Notizie.it.

Advertising

alessita_1994 : Buoni ascolti per l'#isola. Risale dopo la puntata di venerdì scorso. #AscoltiTv - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 10 maggio 2021. L’Isola risale al 19%, Chiamami ancora amore crolla al 15,3% - Teleblogmag : La fiction di Rai Uno non morde mentre risale inaspettatamente l'#isola. #Ascoltitv #report Iscriviti gratuitament… - ilTelevisore : Sempre ottimi ascolti per l'#Isola di Ilary Blasi (19%) che batte ancora la fiction di Rai 1 #chiamamiancoraamore a… - pensacheculo_ : @bbianconeraa Che poi se fosse stata così forte in tv sarebbe arrivata perlomeno in finale al gf e gli ascolti del… -