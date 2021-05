Arrivati altri 600 a Lampedusa. Allarme dei militari: pericolo epidemie (Di martedì 11 maggio 2021) In due giorni sono sbarcati in 2.400. Fi: l'isola è al collasso. La Lega contro il sindaco: deve dimettersi. Lo sfogo di un finanziere: il nostro lavoro non ha senso e in più possiamo contagiarci Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) In due giorni sono sbarcati in 2.400. Fi: l'isola è al collasso. La Lega contro il sindaco: deve dimettersi. Lo sfogo di un finanziere: il nostro lavoro non ha senso e in più possiamo contagiarci

Advertising

fattoquotidiano : Oltre duemila migranti arrivati in appena 24 ore a Lampedusa. Nell’ultima settimana, sono 20 i barconi partiti dall… - hbk_89 : RT @utzi_26: 'Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo” A parte i ringraziamenti dovuti e i saluti che g… - frated11 : @StefanoFeltri @giullimer Se siamo arrivati a questo punto: magistrati chiamati a valutare la legittimità delle sce… - TitusImperator_ : Quella terra non è più israeliana da quando il mio avatar li ha fatti sloggiare a calci in culo. Se ne ritornino in… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Oltre duemila migranti arrivati in appena 24 ore a Lampedusa. Nell’ultima settimana, sono 20 i barconi partiti dalla L… -