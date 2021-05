Arriva il Benevento, Gasperini suona la carina: “Atalanta, ora sei punti per la Champions” (Di martedì 11 maggio 2021) Quattro gol da giocatori subentrati dalla panchina, contro il Parma: se non è un record poco ci manca. Un altro punto di forza per l’Atalanta, come sottolinea il suo allenatore: “Serve la partecipazione di tutti, fondamentale l’apporto di tutti, ho detto anche prima di Parma che ci sono 16 titolari e chi viene sostituito non è mai per demerito”. Alla vigilia di Atalanta-Benevento Gian Piero Gasperini fa appello al gruppo, che già ha elogiato dopo la vittoria sul Parma, anche chi gioca poco o mai e però fa sentire il proprio contributo. E nella volata finale per la Champions tutti devono essere pronti (può rientrare anche Gollini dopo la squalifica), in vista anche di un impegno storico come la finale di Coppa Italia. “La squadra è in condizione, sente forti le motivazioni per la volata finale. E anche ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Quattro gol da giocatori subentrati dalla panchina, contro il Parma: se non è un record poco ci manca. Un altro punto di forza per l’, come sottolinea il suo allenatore: “Serve la partecipazione di tutti, fondamentale l’apporto di tutti, ho detto anche prima di Parma che ci sono 16 titolari e chi viene sostituito non è mai per demerito”. Alla vigilia diGian Pierofa appello al gruppo, che già ha elogiato dopo la vittoria sul Parma, anche chi gioca poco o mai e però fa sentire il proprio contributo. E nella volata finale per latutti devono essere pronti (può rientrare anche Gollini dopo la squalifica), in vista anche di un impegno storico come la finale di Coppa Italia. “La squadra è in condizione, sente forti le motivazioni per la volata finale. E anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Benevento Atalanta, Gasperini: 'Benevento reduce da polemiche e risultati negativi, ma guardiamo in casa nostra' Conosciamo il Benevento, arriva da un momento di polemiche e che non sta facendo risultati, ma dobbiamo pensare a noi. In Serie A non è mai semplice, ma abbiamo i mezzi per vincere'.

Gasperini: "Concentrati per chiudere il discorso Champions" Il Benevento arriva da un momento di grande polemiche, noi dobbiamo pensare alla nostra situazione e al nostro gioco. La pressione in Europa è servita per fare esperienza, ci ha aiutato a crescere e ...

Benevento, stangata per Foggia: dal Giudice Sportivo arriva lo stop fino a fine campionato! TUTTO mercato WEB Atalanta, Gasperini: "Chiudere il discorso Champions" (ANSA) – BERGAMO, 11 MAG – "Tutti avvertiamo la necessità di chiudere, arrivando nuovamente a un traguardo che per noi sarebbe fantastico". Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match casalingo contr ...

Provincia: sopralluogo del Presidente Di Maria sulle strade del Giro d’Italia Sopralluogo del Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ... ha visionato in particolare l’area dell’arrivo oltre che tutti i tronchi stradali di accesso al centro cittadino; poi, ...

