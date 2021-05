Arriva il Benevento | Gasperini suona la carica | “Atalanta | ora sei punti per la Champions”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 maggio 2021) Quattro gol da giocatori subentrati dalla panchina, contro il Parma: se non è un record poco ci manca. Un altro punto di forza per l’, come sottolinea il suo allenatore: “Serve la partecipazione di tutti, fondamentale l’apporto di tutti, ho detto anche prima di Parma che ci sono 16 titolari e chi viene sostituito non è mai per demerito”. Alla vigilia diGian Pierofa appello al gruppo, che già ha elogiato dopo la vittoria sul Parma, anche chi gioca poco o mai e però fa sentire il proprio contributo. E nella volata finale per latutti devono essere pronti (può rientrare anche Gollini dopo la squalifica), in vista anche di un impegno storico come la finale di Coppa Italia. “La squadra è in condizione, sente forti le motivazioni per la volata finale. E anche ...