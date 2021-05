Armati di tagliaerba e rastrelli ripuliscono via Pio La Torre | “Se ognuno fa qualcosa…”

Leggi su monrealelive

(Di martedì 11 maggio 2021) La villetta di via Pio Latorna a risplendere grazie all’intervento di alcuni residenti. L’iniziativa di quattro cittadini monrealesi ha permesso di rendere di nuovo pulita l’area che si trova a monte delle case popolari.di, scope e sacchi, i cittadini questa mattina hanno avviato l’operazione di pulizia. Un contributo che nasce dalla volontà di contribuire attivamente al decoro delle strade comunali. “E sefa qualcosa”, è il loro motto, preso in prestito da padre Pino Puglisi. “Sefa qualcosa – dicono – possiamo contribuire tutti a dare un’immagine miglior della nostra città”. Per questo non si sono tirati indietro stamani e hanno ripulito una vasta porzione di territorio da erba e rifiuti che stazionavano ormai da tempo. L'articolo ...