Arisa | Tancredi smette di seguirla su Instagram dopo l’eliminazione da Amici? Le prime parole del ragazzo

Leggi su biccy

(Di martedì 11 maggio 2021)è stata spesso vicina ae nelle ultime settimane ha cercato in più occasioni di supportarlo nei suoi momenti di difficoltà. Eppure secondo molti telespettatori la cantante de La Notte non avrebbe valorizzato al meglio il suo alunno. Qualche malelingua insinua addirittura che la prof di canto in semifinale facesse più tifo per Aka7Even che per. A parte le insinuazioni, ieri i fan delhanno lanciato una mezza bomba: “ha defollowatoda“. In poche ore il nome del cantante è entrato in trend topic su Twitter, dove non si parlava d’altro. Non è chiaro che l’ex alunno diprima seguisse o meno, di certo c’è che adesso la sua maestra non è tra i seguiti, al contrario di: ...