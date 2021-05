Area OCSE | migliora superindice in aprile

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –lo stato di salute delle economie dei Paesi dell’. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall’Organizzazione. Per il mese di, ilche anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 100,3 punti dai 100 di marzo. Risale anche l’indicatore dell’Eurozona a 99,7 punti dai 99,4 precedenti. Tra i paesi membri dell’UE, in Francia l’indicatore sale a 98,1 da 98 punti, mentre in Germania cresce a 101,1 da 100,8. In Italia, il leading indicator aumenta a 100,8 da 100,4 punti. L’indicatore economico anticipatore del Giappone sale a 100,4 da 100,3 punti, quello degli Stati Uniti a 100,5 da 100,2 punti e quello della Gran Bretagna a 99,3 punti da 99.