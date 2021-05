Appello imprese a Istituzioni | continuare a garantire liquidità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Appello imprese

askanews

delleitaliane alle Istituzioni per chiedere che vanga ancora garantita la liquidità necessaria a superare la fase emergenziale. L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, ...... autorizzazione però che viene concessa ad "enti e", dice la norma). Ma una cosa è dire che ..." Relatore Di Stefano Motivi della decisione Con la sentenza impugnata la Corte d'di Milano,...Rubare è sempre illecito, quando lo si fa a danno dei bambini diventa ancora più inqualificabile. È quanto avvenuto in via Grazia Deledda a Sassari.Presidio davanti alla Prefettura. I sindacati chiedo un'azione immediata e diffusa, una fase di decisioni e atti concreti, di ispezioni a tappeto a tutti i livelli e un piano formativo straordinario ...