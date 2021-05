Antonino Spinalbese imita Belen col pancione durante il pranzo in famiglia Foto

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ iniziato l’ottavo mese di gravidanza die ilè sempre più enorme,lae la showgirl mostra tutto sui social.un belditutti hanno mangiato un po’ troppo e il compagno diRodriguez prende un cuscino, lo nasconde sotto la sua canotta e simula il. Bravissimo nellezioni questa volta lo fa anche con la showgirl che continua a ridere con tutti gli altri ma gli riserva anche una parolaccia.continua, simula le stesse difficoltà che ha la sua compagna con il, si alza e cammina come lei, guarda se ci sono paparazzi in giro ma poi si gira versoe gli regala uno dei suoi ...

Belen Rodriguez: la gita fuori porta Belen Rodriguez si è concessa un pranzo all'aria aperta in compagnia del fidanzatoe di alcuni familiari. Ora che Belen è entrata nell' ottavo ...La Rodriguez e il compagno, fidanzati dall'estate 2020, aspettano una bambina che si chiamerà Luna Marie. La piccola dovrebbe nascere tra la fine di luglio e i primi giorni di ...Antonino Spinalbese ha mostrato un lato diverso di sé, prendendo in giro la sua compagna Belen Rodriguez, stanca a causa della gravidanza.In un dei suoi post su Instagram la modella argentina mostra alcuni scatti con il pancione e condivide un video in cui si vede il piedino della piccola ...