Antonella Clerici torna in prima serata Confermato È Sempre Mezzogiorno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Non solo, perché sull'arrivo a Mediaset di Elisa Isoardi ne ha parlato anche. La conduttrice di 'È Sempre Mezzogiorno' ha salutato la collega in diretta televisiva sostenendo che l'...Per un'intera settimana, Rai 1 proporrà un ritorno speciale nella trasmissione di. La bionda conduttrice sarà infatti affiancata da uno dei volti storici del suo programma La prova del cuoco, concluso ormai anni fa: Anna Moroni . Le due donne lavoreranno ...Le voci su Barbara D'Urso si rincorrono da settimane, ma non si parlava di Pomeriggio 5. Per il suo programma il nome della nuova conduttrice ...I fan affezionati a La prova del cuoco la conoscevano come Riccardo Facchini, chef di fama nazionale spesso ospite nello storico programma culinario ...