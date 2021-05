Anticorpi Covid | dopo essere stati malati durano almeno 8 mesi

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 11 maggio 2021) Un recente studio tutto italiano ha reso noto quanto tempoglinelle persone che si sono ammalate e sono guarite dal. La ricerca è stata realizzata dall'Ospedale San Raffaele di Milano con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità. I risultati ottenuti sono davvero molto importanti per comprendere qualcosa in più del Coronavirus e infatti questo studio è stato pubblicato anche sulla rivista internazionale Nature Communications. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali scoperte di questa importante ricerca. I risultati dello studio Lo studio italiano ha mostrato che a distanza di ottodalla diagnosi di infezione da, solo tre pazienti su 162 non mostravano più positività al test. Di conseguenza quindi gli...