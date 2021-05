Anticipazioni Il Segreto | Puntata 16 Maggio 2021 | Rosa Minaccia Marta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 11 maggio 2021)IlTramaDomenica 16: Marta in pericolo a causa delle minacce di. Raimundo indaga su FranciscaIl, dopo la morte di Ramon, chiarisce a Marta che non potrà mai avere Adolfo! Jean Pierre mette i fratelli de Los Visos l’uno contro l’altro, mentre Raimundo indaga sul passato nascondiglio di Francisca. Alicia resta piacevolmente colpita dal coraggio di Tomas… El Secreto de Puente Viejo non smetterà di regalarci momenti emozionanti nemmeno nei suoi momenti finali! Le nuoveIl, sulla trama dellache andrà in onda Domenica 16, si preannunciano ...